Eingestellt
FX3BK/00
Voller Bass
Durch das schlanke, leichte, kompakte und zusammenklappbare Design werden der Transport und die Aufbewahrung dieser Kopfhörer zum Kinderspiel. Dank der weichen, ovalen Polster können Sie ihn stundenlang ganz bequem tragen.
Über-Ohr
Schwarz
40 mm Neodym-Treiber liefern satten Bass und kräftigen Sound.
Das einzigartige faltbare Design ermöglicht es Ihnen, die FX-Kopfhörer zu einer Kugel zu formen – für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung.
40 mm Neodym-Treiber liefern satten Bass und kräftigen Sound.
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