GC213/10
Sofort losbügeln – ohne Brett, ohne Aufwand
Ergebnisse wie vom Bügeleisen – halb so schwer & ohne Wasserflecken
Ein Turn, zwei Funktionen: easy zwischen Bügeln und Steamen wechseln
Drehbarer Bügelkopf für Präzision oder Speed – dein Stoff, deine Wahl
Stylisch & kompakt – passt perfekt in jedes Zuhause
Stark genug für deine komplette Bügel-Session – und in Sekunden bereit für den Last-Minute-Knitter-Check. Der kompakte Philips OneTurn macht das Glätten deiner Kleidung super easy: Kein Aufbau, kein Warten – einfach glatte, knitterfreie Ergebnisse, wann immer du willst. Schnell und flexibel – Mit der praktischen StyleMat kannst du überall bügeln oder steamen: auf dem Tisch, Bett oder der Küchenzeile – deine Oberflächen bleiben immer geschützt.
Erlebe die volle Bügelpower ohne ein sperriges Dampfbügeleisen. Unsere innovative OmniDrive Steam-Technologie liefert kraftvollen Dampf - garantiert ohne Wasserflecken* - für makellose Ergebnisse wie vom Bügeleisen auf jedem Stoff – von zarter Seide bis fester Baumwolle.
Kraftvolle Bügelergebnisse oder sanftes Steamen – beides in einem leichten Gerät. Wechsel einfach zwischen horizontalem Bügeln für dickere Stoffe und vertikalem Steamen für feine Teile. Der starke Dauerdampf (45 g/min) sorgt aus jeder Position für makellose Looks.
4.8
von 5
5
Bewertungen
NataliaH
26/07/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Super einfache Art Kleidung zu bügeln und zwischendurch aufzufrischen.
Bügeln ist oft und bei ganz Vielen absolut nicht Lieblingsbeschäftigung. Aber mit dem Philips Dampfbügeleisen GC213/10 One Turn Bügeleisen & Steamer habe ich Bügeln von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dem Philips One Turn geht Bügeln und auch Kleidung zwischendurch Auffrischen schnell, einfach und überall. Egal ob schwere oder empfindliche Stoffe - dieser Bügeleisen gleitet perfekt und glättet auch hartnäckige Falten. Die diamanfirmige und dazu noch drehbare Bügelsöhle passt super zwischen den Knöpfen und präzise auf den Krägen. Man kann super leicht zwischen Bügeln und Steamen wechseln, einfach per Knopfdruck. Der 200-ml Wassertank erschien mir zuerst klein. Aber der Dampf ist super fein so, dass diese Wassermenge egal ob beim Bügeln oder Steamen vollkommen ausreichend ist. Auch bei beiden Varianten hinterlässt der Dampf trotz guter Stärke keinerlei Wasserflecken und ist super leise bei der Arbeit. Ich nutze One Turn viel öfters, als ich ein Bügeleisen davor genutzt habe. Da er kompakt, leicht und schnell einsatzbereit ist, hole ich ihn oft für einzelne Kleidungsstücke raus, die ich quasi jetzt brauche. Die mitgelieferte Bügelmatte ersetzt komplett das Bügelbrett und kann wie horizontal genauso vertikal genutzt werden. Einfach beim Steamen am Bügelhacken hinter dem Kleidungsstück befestigen und fertig. Da es eine 2-in-1-Variante ist, finde den Preis komplett gerechtfertigt. Zwei separate Geräte in der Qualität würden mir deutlich teurer kosten. Dieser One Turn ist absolut meine Art Kleidung zu bügeln und aufzufrischen.
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn verfasst
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn verfasst
ZayaanG
18/07/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Praktisch
„Ich habe das Philips 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 One Turn ausprobiert und bin insgesamt zufrieden. Besonders praktisch finde ich die Kombination aus klassischem Bügeleisen und Dampfglätter, da man je nach Kleidungsstück flexibel entscheiden kann, welche Funktion man nutzt. Gerade für Hemden, Blusen oder Kleidung, die nur kurz aufgefrischt werden soll, ist die Steamer-Funktion sehr hilfreich. Das Gerät liegt gut in der Hand und heizt schnell auf, sodass man ohne lange Wartezeit loslegen kann. Die Dampfleistung ist für den Alltag völlig ausreichend und glättet leichte bis normale Falten zuverlässig. Bei sehr dicken Stoffen oder stark zerknitterter Wäsche muss man allerdings etwas mehr Zeit investieren oder mehrmals über die Stelle gehen. Insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck und ist eine gute Lösung für alle, die nicht nur bügeln, sondern Kleidung auch schnell auffrischen möchten. Es ersetzt zwar kein Profi-Bügeleisen bei jeder Aufgabe, bietet aber eine gelungene Kombination aus Komfort, Flexibilität und einfacher Handhabung.*
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn verfasst
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn verfasst
PrishtinaB
20/06/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Ein kompakter und benutzerfreundlicher Dampfglätter mit starker Leistung der das Bügeln sowohl zu Hause als auch auf Reisen mühelos macht
Bügeln war für mich nie einfach - manchmal wegen Platz manchmal wegen umgänglicher Geräte oder Stoffe. Mit dem Philip 2in1 hat sich das geändert. Das Gerät löst beide Probleme- es spart platz und bietet gleichzeitig eine starke Bügel und Dampfleitung. Die Anwendung ist einfach und Benutzer friedlich. Besonders überwacht hat mich die starke Dampfleitung trotz der kompakten Wasser Tank. Dadurch eignet sich das Gerät perfekt für ein Einsatz zu Hause und auf Reisen.
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn verfasst
Diese Bewertung wurde für 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn verfasst
Für typischen Haushaltsgebrauch. Regelmäßige Wartung ist für optimale Leistung unerlässlich, periodisches Spülen ist erforderlich
Im Vergleich zu Philips Dampfbügeleisen mit einem Durchschnittsgewicht von 2 kg und einer Aufheizzeit von etwa 2 Minuten
Es wird empfohlen, die Spülfunktion nach jedem Monat Nutzung zu verwenden, um eine gute Dampfleistung zu erhalten. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser lebst, nutze die Funktion häufiger
Basierend auf Dampfleistung, verglichen mit Philips Dampfbügeleisen (PC Powerlife) im Standard-Modus
1800W bei 240V
Verwende die StyleMat nur auf einer flachen, hitze- und dampfbeständigen Oberfläche. Dampf kann bestimmte Materialoberflächen oder Möbel beschädigen oder verfärben