Ett mycket bra strykjärn. Hanterbarhet - Full poäng. Strykresultat - Full poäng. Toppen att det fortfarande finns strykjärn utan automatisk avstängning. Detta är fruktansvärt irriterande och tidskrävande när man t ex syr och behöver ha järnet i för att använda då och då under sömnaden. Med vänliga hälsningar Nöjd kund!