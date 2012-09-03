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  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Eingestellt

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2910/02

4.3

| (24) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle für konstant hohen Dampfausstoß und der benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion ist dieses Philips Bügeleisen nicht nur praktisch, sondern auch hochwertig und langlebig!

Alle Vorteile anzeigen

Bügeleisen mit SteamGlide Dampfbügelsohle

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.000 W

  • 30 g/min Dampfleistung

2.000 W für konstant hohe Dampfleistung

2.000 W für konstant hohe Dampfleistung

2.000 W für konstant hohe Dampfleistung

Konstante Dampfleistung von bis zu 30 g/Min. für effektiveres Glätten

Konstante Dampfleistung von bis zu 30 g/Min. für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 30 g/min für effektiveres Glätten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

24

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

03/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Philips Powerlife Steam Iron GC2910 SteamGlide

After 45 years of marriage, I can honestly say that this is the best iron I have owned. Very easy to fill and empty, and it just glides over the clothes.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst

02/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great value

The iron was recommened by Which as a best buy and I thoroughly agree. It is very attractive to look at and the transparent body makes it easy to see how much water it contains. It isn't too heavy but nevertheless manages to remove creases with ease. Lots of steam when I need it (this means it will need refilling if ironing a large load but that's no problem) and the self clean system is very useful. Extremely good value for money.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst

26/07/2015

Sverige

Sverige

Det perfekta strykjärnet!

Ett mycket bra strykjärn. Hanterbarhet - Full poäng. Strykresultat - Full poäng. Toppen att det fortfarande finns strykjärn utan automatisk avstängning. Detta är fruktansvärt irriterande och tidskrävande när man t ex syr och behöver ha järnet i för att använda då och då under sömnaden. Med vänliga hälsningar Nöjd kund!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration