Eingestellt
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit seiner neuen SteamGlide Bügelsohle für konstant hohen Dampfausstoß und der benutzerfreundlichen Calc Clean Funktion ist dieses Philips Bügeleisen nicht nur praktisch, sondern auch hochwertig und langlebig!
2.000 W
30 g/min Dampfleistung
2.000 W für konstant hohe Dampfleistung
Konstanter Dampfausstoß von bis zu 30 g/min für effektiveres Glätten
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Auszeichnungen
4.3
von 5
24
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Viv26
03/09/2012
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Philips Powerlife Steam Iron GC2910 SteamGlide
After 45 years of marriage, I can honestly say that this is the best iron I have owned. Very easy to fill and empty, and it just glides over the clothes.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst
2882
02/11/2011
United Kingdom
Great value
The iron was recommened by Which as a best buy and I thoroughly agree. It is very attractive to look at and the transparent body makes it easy to see how much water it contains. It isn't too heavy but nevertheless manages to remove creases with ease. Lots of steam when I need it (this means it will need refilling if ironing a large load but that's no problem) and the self clean system is very useful. Extremely good value for money.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/02 Steam iron verfasst
Ulla
26/07/2015
Sverige
Det perfekta strykjärnet!
Ett mycket bra strykjärn. Hanterbarhet - Full poäng. Strykresultat - Full poäng. Toppen att det fortfarande finns strykjärn utan automatisk avstängning. Detta är fruktansvärt irriterande och tidskrävande när man t ex syr och behöver ha järnet i för att använda då och då under sömnaden. Med vänliga hälsningar Nöjd kund!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2910/20 Ångstrykjärn verfasst