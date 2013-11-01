ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Eingestellt

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2920/02

4.6

| (9) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der neuen SteamGlide-Bügelsohle, dem konstant hohen Dampfausstoß sowie den Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!

Alle Vorteile anzeigen

Bügeleisen mit SteamGlide-Dampfbügelsohle

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2100 W

  • 35 g/min Dampfleistung

  • Dampfstoß von 95 g

Konstant hohe Dampfleistung

Konstant hohe Dampfleistung

2100 W für konstant hohe Dampfleistung

Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min.

Konstante Dampfleistung bis zu 35 g/Min.

Konstante Dampfleistung von bis zu 35 g/Min. – ideal zum Glätten aller Falten

Dampfstoß bis zu 95 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 95 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

9

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is simple to use

It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Steam iron verfasst

05/05/2013

België

België

Pour moi, ce produit est quasi parfait.

Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Fer vapeur verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Fer vapeur verfasst

09/04/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stoomstrijkijzer

Hij strijkt fantastisch deze Philips Power Life. Snel op temperatuur. Héél handig met ontkalk-knop. Het ontkalken is zo gebeurd. Even schudden en de knop ingedrukt houden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2920/02 Stoomstrijkijzer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration