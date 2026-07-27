Refurbished
GC2995/30R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
2.400 W
Konstante Dampfleistung von 45 g/Min
Dampfstoß von 160 g
SteamGlide-Bügelsohle
Ein strukturierter Griff sorgt dafür, dass du komfortablen und ergonomischen Halt hast, damit du nicht vom Bügeleisen abrutschst.
Dieses Bügeleisen nutzt gewöhnliches Leitungswasser. Calc-Clean ist eine integrierte Reinigungsfunktion zur Entfernung von Kalzium- oder Kalkablagerungen, die für eine anhaltend optimale Leistung sorgt.
Dank der Vertikaldampffunktion kannst du Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel auffrischen und Falten aus hängenden Vorhängen entfernen. Kein Bügelbrett erforderlich.
Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips