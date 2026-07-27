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  • Beste Ergebnisse – Tag für Tag
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Refurbished

PowerLifeDampfbügeleisen – Refurbished

GC2995/30R1

2 Auszeichnungen

Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide-Bügelsohle, einer konstant hohen Dampfleistung und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

4 x längere Lebensdauer mit SteamGlide-Bügelsohle*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W

  • Konstante Dampfleistung von 45 g/Min

  • Dampfstoß von 160 g

  • SteamGlide-Bügelsohle

Ergonomischer, strukturierter Griff für einfache Handhabung

Ergonomischer, strukturierter Griff für einfache Handhabung

Ein strukturierter Griff sorgt dafür, dass du komfortablen und ergonomischen Halt hast, damit du nicht vom Bügeleisen abrutschst.

Integrierte Calc-Clean-Tast für eine langlebige Dampfleistung

Integrierte Calc-Clean-Tast für eine langlebige Dampfleistung

Dieses Bügeleisen nutzt gewöhnliches Leitungswasser. Calc-Clean ist eine integrierte Reinigungsfunktion zur Entfernung von Kalzium- oder Kalkablagerungen, die für eine anhaltend optimale Leistung sorgt.

Vertikaldampf für das Glätten hängender Kleidungsstücke

Vertikaldampf für das Glätten hängender Kleidungsstücke

Dank der Vertikaldampffunktion kannst du Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel auffrischen und Falten aus hängenden Vorhängen entfernen. Kein Bügelbrett erforderlich.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips