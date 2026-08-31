Eingestellt
GC3240/02
Erstklassige Ergebnisse mit minimalem Aufwand
EasyCare – Gepflegtes Erscheinungsbild ganz ohne Mühe!
Das Nachfüllen von Wasser ist dank der extra großen Einfüllöffnung besonders einfach und schnell. Es dauert nur ein paar Sekunden und das ohne Gefahr, etwas zu verschütten.
Mit dem extralangen EasyCare-Kabel (3 m) können Sie ganz bequem jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!
Dank der besonders deutlichen Wasserstandsanzeige des Philips Bügeleisens kannst du den Wasserstand jederzeit mit einem Blick überprüfen.
Auszeichnungen
Bewertungen