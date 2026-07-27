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  • Schneller*, einfacher und cleverer
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Refurbished

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4516/40R1

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine SteamGlide Plus Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter für effektive Kalkentfernung, was für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 190 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

2.400 W für schnelles Aufheizen des Bügeleisens

Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Das Bügeleisen hat das optimale Gewicht für ein leichtes Gleiten über jedes Kleidungsstück. So kannst du problemlos bügeln und das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett handhaben oder auf seine Standfläche stellen.

Dampfstoß von bis zu 190 g

Dampfstoß von bis zu 190 g

Dampfstoß von bis zu 190 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W