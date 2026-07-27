Refurbished
GC4516/40R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
45 g/min Dampfausstoß, 190 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Dank der 2.400 W heizt sich das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus schnell auf und bietet eine starke Leistung für hervorragende Bügelergebnisse.
Das Bügeleisen hat das optimale Gewicht für ein leichtes Gleiten über jedes Kleidungsstück. So kannst du problemlos bügeln und das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett handhaben oder auf seine Standfläche stellen.
Dampfstoß von bis zu 190 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.
Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W