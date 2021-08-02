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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4527/01

4.6

| (106) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer

Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine T-ionicGlide Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter, der lose Kalkpartikel während des Bügelns auffängt und somit für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.

Alle Vorteile anzeigen

Effizientere Calc Clean Funktion und Kalkbehälter

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 220 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Der integrierte Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf

Der integrierte Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf

Unser speziell angefertigter, integrierter Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf. Während der Selbstreinigung werden Kalkpartikel aus dem Bügeleisen gespült. Dies sorgt Tag für Tag für gleichmäßige Bügelergebnisse.

Selbstreinigung für effektive Kalkentfernung

Selbstreinigung für effektive Kalkentfernung

Zusätzlich zum integrierten Kalkbehälter wird hartnäckiger Kalk durch die Selbstreinigungsfunktion Ihrer Bügelsohle entfernt. Eine saubere Bügelsohle sorgt für eine verbesserte Dampfleistung und bessere Bügelergebnisse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.6

von 5

106

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

02/08/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das produkt ist super

Es leicht zu benutzen bügelt super bin sehr schnell fertig mit bügen ich werde es immer weiter empfehlen

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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt verfasst

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30/09/2020

Deutschland

Deutschland

Super Dampfbügeleisen!

Das Bügeln ist ganz leicht durch die sehr gute Bügelsohle! Das Bügeleisen schaltet automatisch ab bei Nichtgebrauch. Der Dampfstoß lässt sich in 2 Stufen regeln: In Eco und in volle Leistung! Das Dampfbügeleisen entspricht voll meinen Erwartungen! Dankeschön dafür!

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13/09/2020

Deutschland

Deutschland

Super Leistung

Ich hatte zuvor zwei andere Bügeleisen. Eins ohne diese Gleitfähigkeit und das andere hatte leider immer schnell getropft. Dieses Bügeleisen überzeugt vollkommen. Die Gleitfähigkeit ist einfach super klasse. Wassertank und Leistung sehr gut. Lediglich die Wasseranzeige (wie weit man füllen kann) finde ich etwas zu schwach. Aber seit dem Einsatz hat es alle meine Erwartungen übertroffen.

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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W