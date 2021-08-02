Eingestellt
Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine T-ionicGlide Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter, der lose Kalkpartikel während des Bügelns auffängt und somit für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
45 g/min Dampfausstoß, 220 g Dampfstoß
T-ionicGlide Bügelsohle
Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk
2.400 Watt
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Unser speziell angefertigter, integrierter Kalkbehälter fängt Kalkpartikel während des Bügelns auf. Während der Selbstreinigung werden Kalkpartikel aus dem Bügeleisen gespült. Dies sorgt Tag für Tag für gleichmäßige Bügelergebnisse.
Zusätzlich zum integrierten Kalkbehälter wird hartnäckiger Kalk durch die Selbstreinigungsfunktion Ihrer Bügelsohle entfernt. Eine saubere Bügelsohle sorgt für eine verbesserte Dampfleistung und bessere Bügelergebnisse.
Auszeichnungen
4.6
von 5
106
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Eylul27
02/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das produkt ist super
Es leicht zu benutzen bügelt super bin sehr schnell fertig mit bügen ich werde es immer weiter empfehlen
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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527R1 Dampfbügeleisen – Generalüberholt verfasst
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Gerry Stuttgart
30/09/2020
Deutschland
Super Dampfbügeleisen!
Das Bügeln ist ganz leicht durch die sehr gute Bügelsohle! Das Bügeleisen schaltet automatisch ab bei Nichtgebrauch. Der Dampfstoß lässt sich in 2 Stufen regeln: In Eco und in volle Leistung! Das Dampfbügeleisen entspricht voll meinen Erwartungen! Dankeschön dafür!
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Uwe HB
13/09/2020
Deutschland
Super Leistung
Ich hatte zuvor zwei andere Bügeleisen. Eins ohne diese Gleitfähigkeit und das andere hatte leider immer schnell getropft. Dieses Bügeleisen überzeugt vollkommen. Die Gleitfähigkeit ist einfach super klasse. Wassertank und Leistung sehr gut. Lediglich die Wasseranzeige (wie weit man füllen kann) finde ich etwas zu schwach. Aber seit dem Einsatz hat es alle meine Erwartungen übertroffen.
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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4527/00 Dampfbügeleisen verfasst
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Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W