Eingestellt
GC4640
Ionischer Tiefendampf
Der Ionisierungsprozess erzeugt kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Das bedeutet, dass selbst die hartnäckigsten Falten mühelos entfernt werden.
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
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