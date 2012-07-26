Eingestellt
Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen
Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du mühelos großartige Ergebnisse erzielst!
Ionic Deepsteam
Der Ionisierungsprozess erzeugt kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Das bedeutet, dass selbst die hartnäckigsten Falten mühelos entfernt werden.
Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.
Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.
Auszeichnungen
4.3
von 5
10
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Mariner42
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Ionic Steam iron verfasst
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lindy
26/07/2012
United Kingdom
I find this iron faultless.
What I find especially useful is that if I forget to switch the iron off after use it will automatically turn off when it doesn't detect movement. The sole plate rarely needs cleaning.
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mobeen
25/07/2012
United Kingdom
philips azur iron made my life a lot easier
its exelent steam system save my time when ironing my children's school clothes I think every house wife should have it its brilient
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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