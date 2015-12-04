Eingestellt
GC4860/02
50 g/min Dampfausstoß, 200 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Automatische Sicherheitsabschaltung
2.600 Watt
Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.
Das Philips Dampfbügeleisen wurde so entwickelt, dass Sie es besonders leicht über Ihre Kleidung bewegen können und so selbst schwer zugängliche Stellen erreichen.
Das Bügeleisen hat ein optimales Gewicht von 1,6 kg. Es kann ganz einfach dauerhaft auf das Bügelbrett und wieder auf seine Standfläche abgestellt werden.
Auszeichnungen
3.7
von 5
34
Bewertungen
rezasahafi
04/12/2015
United Kingdom
A great advantage and easy to use
Soft steam power and good features. Good and easy to use.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4860/25 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur GC4860/25 Steam iron verfasst
Frene
03/10/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
VERY GOOD DOES IRON WELL
VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst
ANJICKS
03/10/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
VERY GOOD DOES IRON WELL
VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst