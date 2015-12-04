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  • Entwickelt für Perfektion
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Eingestellt

AzurDampfbügeleisen

GC4860/02

3.7
| (34) Bewertungen

1 Auszeichnung

Entwickelt für Perfektion
Das neue Philips Azur Bügeleisen hat das optimale Design und Gewicht, damit Sie das Bügeleisen einfach über Ihre Kleidung bewegen und sogar schwer erreichbare Stellen besser glätten können. In Verbindung mit der hohen Dampfleistung verfügt es über alles, was Sie für perfekte Bügelergebnisse benötigen.
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Bügeleisen mit hoher Dampfleistung

Entwickelt für Perfektion

  • 50 g/min Dampfausstoß, 200 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Automatische Sicherheitsabschaltung

  • 2.600 Watt

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die Dampfspitze sorgt an schwer erreichbaren Stellen für genügend Dampf

Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster Details zum Kinderspiel – für ein optimales Bügelergebnis.

Optimales Design für einfaches Bewegen des Bügeleisens über die Kleidung

Optimales Design für einfaches Bewegen des Bügeleisens über die Kleidung

Das Philips Dampfbügeleisen wurde so entwickelt, dass Sie es besonders leicht über Ihre Kleidung bewegen können und so selbst schwer zugängliche Stellen erreichen.

Leichtes Gewicht, damit du das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett bewegen kannst

Leichtes Gewicht, damit du das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett bewegen kannst

Das Bügeleisen hat ein optimales Gewicht von 1,6 kg. Es kann ganz einfach dauerhaft auf das Bügelbrett und wieder auf seine Standfläche abgestellt werden.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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3.7

von 5

34

Bewertungen

04/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A great advantage and easy to use

Soft steam power and good features. Good and easy to use.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4860/25 Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur GC4860/25 Steam iron verfasst

03/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

VERY GOOD DOES IRON WELL

VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst

03/10/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

VERY GOOD DOES IRON WELL

VERY PLEASED BOUGHT AS A REPLACEMENT AS PREVIOUS PHILLIPS IRON MALFUNCTIONED MY ONLY CRITICISM IS THE CABLE COULD BE LONGER DOES A GOOD JOB OF GETTING THE CREASES OUT

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Steam iron verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration