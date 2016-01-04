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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8635/02
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Eingestellt

PerfectCare AquaDampfbügelstation

GC8635/02

4.4

| (43) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr Philips PerfectCare Dampfbügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

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Mit Optimal TEMP und sichtbarem Wasserbehälter für 2,2 l

Sorgenfreies Bügeln, keine Einstellungen erforderlich

  • 5 Bar

  • Dampfstoß von 220 g

  • Fester Wasserbehälter für 2,2 l

  • Transportverriegelung

OptimalTEMP: die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur

OptimalTEMP: die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur

Eine Einstellung für alle Kleidungsstücke. Immer die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur, denn: 1) Der fortschrittliche Smart Control-Prozessor stellt die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur ein 2) Die besonders leistungsstarke Zyklondampfkammer sorgt für leistungsstarken, konstanten Dampf für alle Stoffe

Bis zu 5 Bar Druck

Bis zu 5 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird gleichbleibend starker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Großer sichtbarer Wasserbehälter für 2,2 l

Großer sichtbarer Wasserbehälter für 2,2 l

PerfectCare Aqua ist mit einem einmalig großen Wasserbehälter ausgestattet; dieser sorgt dafür, dass sie mehrere Stunden bügeln können, ohne den Wasserbehälter nachfüllen zu müssen. Dadurch wird Bügeln leichter und schneller. Das hervorragende Design des sichtbaren Wasserbehälter stellt sicher, dass Sie den Wasserstand aus jedem Winkel im Blick haben.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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4.4

von 5

43

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

04/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best iron I have ever owned

Easy to use. Very efficient .Simple to descale, never drops horrible brown marks on your ironing as almost every other iron I have owned over the years has done. Has been in constant use now for over two years.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron verfasst

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19/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Super fast ironing

At first fill with water and a few minutes wait and the iron refused to work. A careful shake (not recommended according to the instructions) and the air lock cleared and the steam stared to flow. Ironing is a breeze.

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29/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Far better than I had expected.

This iron is amazing so much better and easier to use than a normal steam iron. I can now iron my dresses and delicate slips straight after each other with out fear of them singeing. I also had 3 pleated skirts that I hadn't worn for ages because they were so creased. Within minutes, using the iron vertically, they were as good as new.

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