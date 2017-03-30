Hallo Ko2v, wir bedanken uns für Ihre Rückmeldung zu unserem Hairclipper Series 3000 und dafür, dass Sie sich für einen Philips Hairclipper entschieden haben. Umso mehr bedauern wir, dass Sie mit der Leistung Ihres Hairclipper nicht zufrieden sind. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Kammaufsatz Ihres Haarschneiders richtig am Gehäuse des Geräts befestigt ist. Wenn die Aufsätze nicht richtig angebracht sind, kann es möglicherweise sein, dass der Haarschneider nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie den Haarschneider zu stark gegen die Haut drücken, kann es passieren, dass Sie versehentlich die Schnitteinstellung ändern. Dies kann auch zu einem ungleichmäßigen Schnitt führen. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie den Haarschneider sanft über Ihre Haut bewegen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Trimmer ausreichend Hautkontakt hat und dass Sie den Haarschneider während der Anwendung in verschiedene Richtungen bewegen. Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zu unseren Produkten haben, so können Sie uns auch selbstverständlich persönlich unter [email protected] kontaktieren. Bitte erwähnen Sie dabei Ihre persönliche Referenznummer 103907218 in der Betreffzeile Ihrer E-Mail, damit wir Ihren Fall mühelos zuordnen können. Liebe Grüße Ihr Philips Care-Team