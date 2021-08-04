Eingestellt
Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
75 Min. Akkubetrieb / 8 Std. Ladezeit
Unser Philips Haarschneider mit dem neuen, innovativen Kammaufsatz vermeidet, dass sich Haare im Haarschneider verfangen. So können Sie Ihr Haar kontinuierlich und ohne Unterbrechung in einem Zug schneiden.
Der Philips Haarschneider 3000 verfügt über fortschrittliche DualCut-Technologie für maximale Präzision. Er verfügt über zwei Klingen und ist so konzipiert, dass er so scharf bleibt wie am ersten Tag.
Die selbstschärfenden Stahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden sie mit derselben Präzision und Genauigkeit wie am ersten Tag.
4.5
von 5
50
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Martin66dn
04/08/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Für handwerklich geschickte reicht es
Bin zufrieden. Lässt sich leicht führen mit dem Aufsatz. Es wäre schön wenn es auch schmalere Geräte gäbe von Philipps.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 3000 HC3520/15 Haarschneider verfasst
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Derarni
07/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Es tut das was es soll
Das Gerät funktioniert so wie es soll, liegt gut in der Hand und hat eine lange Akkudauer!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Kuebelwagen
15/06/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Verarbeitung, auch für dicke Haare
Der Rasierer hat eine gute Verarbeitung. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Er ist auch sehr zu empfehlen bei dicken und vielen Haaren.
Vorteile
Abtransport der geschnittenen Haare
Nachteile
Keine
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Schnelleres Schneiden ohne Verstopfen – Getestet an abgeschnittenen Haarlängen von bis zu 19 mm, im Vergleich zum Vorgängerkamm
Schneidet doppelt so schnell – im Vergleich zum Vorgänger von Philips