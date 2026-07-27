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  • Professionellen Espresso zu Hause genießen
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Eingestellt

Saeco Incanto ExecutiveKaffeevollautomat

HD9712/11

Professionellen Espresso zu Hause genießen
Die Saeco Incanto Executive ist ein zeitloses Meisterwerk, das für Perfektion entwickelt wurde. Verfeinere bis zu 8 Einstellungen für einen perfekten Brühvorgang ganz nach deinem Geschmack. Der doppelte Durchlauferhitzer garantiert professionelle Leistung und Geschwindigkeit.
Alle Vorteile anzeigen

Perfekter Kaffee im Handumdrehen

Professionellen Espresso zu Hause genießen

  • Für 7* Kaffeespezialitäten

  • Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne

  • Edelstahl

  • 8-stufiges Mahlwerk

Köstlicher Cappuccino und Latte Macchiato mit nur einem Knopfdruck

Köstlicher Cappuccino und Latte Macchiato mit nur einem Knopfdruck

Für eine unwiderstehliche, cremige Konsistenz des Milchschaums schäumt der integrierte Milchbehälter die Milch zweimal auf, wodurch Luftblasen und Verunreinigungen entfernt werden. Mit nur einem Tastendruck fließt samtiger Schaum mit einer angenehmen Temperatur direkt in deine Tasse. Dank des leistungsstarken Doppelboilers kann es sofort danach Milch aufschäumen und Espresso zubereiten: für perfekt heiße Getränke ohne Warten.

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

Milchspezialitäten ohne Wartezeit dank eines doppelten Durchlauferhitzers

Milchspezialitäten ohne Wartezeit dank eines doppelten Durchlauferhitzers

Dank des leistungsstarken doppelten Durchlauferhitzers kannst du ohne Warten perfekt heißen Espresso und Cappuccino zubereiten. Die beiden separaten Heizsysteme sorgen für optimale Kaffee- und Milchaufschäumtemperaturen für professionelle Leistung und Geschwindigkeit.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.