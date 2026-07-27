Köstlicher Cappuccino und Latte Macchiato mit nur einem Knopfdruck

Für eine unwiderstehliche, cremige Konsistenz des Milchschaums schäumt der integrierte Milchbehälter die Milch zweimal auf, wodurch Luftblasen und Verunreinigungen entfernt werden. Mit nur einem Tastendruck fließt samtiger Schaum mit einer angenehmen Temperatur direkt in deine Tasse. Dank des leistungsstarken Doppelboilers kann es sofort danach Milch aufschäumen und Espresso zubereiten: für perfekt heiße Getränke ohne Warten.