Eingestellt
HD9712/11
Für 7* Kaffeespezialitäten
Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne
Edelstahl
8-stufiges Mahlwerk
Für eine unwiderstehliche, cremige Konsistenz des Milchschaums schäumt der integrierte Milchbehälter die Milch zweimal auf, wodurch Luftblasen und Verunreinigungen entfernt werden. Mit nur einem Tastendruck fließt samtiger Schaum mit einer angenehmen Temperatur direkt in deine Tasse. Dank des leistungsstarken Doppelboilers kann es sofort danach Milch aufschäumen und Espresso zubereiten: für perfekt heiße Getränke ohne Warten.
Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genieße aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.
Dank des leistungsstarken doppelten Durchlauferhitzers kannst du ohne Warten perfekt heißen Espresso und Cappuccino zubereiten. Die beiden separaten Heizsysteme sorgen für optimale Kaffee- und Milchaufschäumtemperaturen für professionelle Leistung und Geschwindigkeit.
Bewertungen
Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.