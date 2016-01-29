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HH1111/01
Als wäre sie gar nicht da.
Das innovative Design* von DreamWear bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. So können Sie jede beliebige Schlafposition einnehmen.Alle Vorteile ansehen
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Nasenmaske
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Das Maskenkissen liegt angenehm unter der Nase an, so dass keine Druckstellen auf dem Nasenrücken entstehen und unangenehme Hautreizungen an den Nasenlöchern verhindert werden.
Die ausgeatmete Luft wird nicht direkt an der Nase abgeleitet, sondern oben auf dem Kopf. Diese Schlauchposition erlaubt eine größere Bewegungsfreiheit beim Schlafen. Benutzer berichten, dass sie dank DreamWear nicht mehr gezwungen sind, in einer bestimmten Position zu schlafen, sondern eine größere Bewegungsfreiheit besitzen.*
Das innovativ gestaltete DreamWear 1.5 Kopfband mit seitlichen Bügeln sorgt im Schlaf für zusätzliche Stabilität und wirkt so einem Verrutschen entgegen. Die seitlichen Bügel des Kopfbandes erfüllen die gleiche Funktion wie die Bügel einer Brille und tragen dazu bei, dass Bewegungen von Maske und Kopfband während des Gebrauchs minimiert werden. Und das lässt sich konkret belegen. 85% der Benutzer von DreamWear Gelkissenmasken1 und 88% der Benutzer von DreamWear Nasenmasken2 fanden unsere Masken mit dem überarbeiteten Kopfband stabiler als mit dem originalen Kopfband.
DreamWear vereint die Vorteile von Minimalkontaktmasken und Nasenmasken, bietet hohen Komfort und kann zu einer erfolgreichen Schlaftherapie beitragen.
Dank des offenen Designs bietet DreamWear ein äußerst großes Sichtfeld, so dass Sie im Bett vor dem Schlafengehen problemlos eine Brille tragen und lesen, fernsehen oder ein Tablet verwenden können.
Das flexible Material, durch das die Luft strömt, liegt sanft auf der Haut, so dass Druckstellen vermieden und ein komfortabler Sitz erzielt werden.
Das innovative Design* von DreamWear verhindert Abdrücke auf dem Nasenrücken sowie Hautreizungen der Nasenlöcher und ermöglicht dem Anwender ein offenes Sichtfeld und mehr Bewegungsfreiheit dank des Schlauchanschlusses oben auf dem Kopf.
Anwender empfinden DreamWear als wesentlich komfortabler im Vergleich zu ihrer bisher verschriebenen Maske, da sie kaum zu spüren ist.
Innovatives Design
Bewegungsfreiheit
Technische Daten
Verwendungszweck
Bedienung
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