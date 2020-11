Gewöhnung an Ihre Therapie

NightBalance arbeitet mit einem Adaptionsprogramm, damit Sie sich allmählich an die Therapie der positionsabhängigen obstruktiven Schlafapnoe gewöhnen können. In den ersten 2 Nächten beobachtet das Gerät Ihr Schlafverhalten und führt keine Therapie durch. In den Nächten 3 bis 9 wird allmählich mit den Vibrationen begonnen, damit Sie sich an die neue POSA-Therapie gewöhnen können. Ab Tag 10 wird die Behandlung in vollem Umfang durchgeführt, wann immer eine Therapie nötig ist – um die Zeit zu verringern, die Sie in Rückenlage schlafen.5