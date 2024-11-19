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Quick start guide Philips Steam generator iron - English (US)
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie entkalke ich meine Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
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Fusselrasierer
Die Philips Dampfbügelstation erzeugt keinen Dampf
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
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