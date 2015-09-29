Eingestellt
220 °C
Nano-Diamond-Keramik
Dank der digitalen Temperatureinstellungen können Sie schnell die benötigte Funktion auswählen oder die Stylingtemperatur über die Digitalanzeige anpassen. So können Sie die perfekte Temperatur für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Haare auswählen. Das Ergebnis ist perfektes Styling auf Knopfdruck.
Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.
Diamanten sind nicht nur "a girl's best friend", sondern besitzen die härteste Oberfläche. Diese Eigenschaft wird zur Optimierung unserer Keramikplatten für Haarglätter genutzt. Die fortschrittlichen Nano-Diamond-Keramikplatten bieten optimale Wärmeübertragung und eine besonders glatte, kratzfeste Oberfläche für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzende Ergebnisse.
4.8
von 5
9
Bewertungen
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EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
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Diese Bewertung wurde für HP4666/07 Straightener verfasst
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Eliza
05/09/2011
United Kingdom
Easy and fast
It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.
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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener verfasst
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Edlira
09/02/2018
Italia
Facile da usare e vermanete durevole nel tempo
A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!
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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli verfasst
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im Vergleich zum HP4669/07