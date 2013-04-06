Eingestellt
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.
Mit den vielseitigen Stylingprodukten können Sie jeden erdenklichen Look verwirklichen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!
Dieses Zubehörteil kann einfach aufgesteckt werden und eignet sich für mehr Volumen und einen schönen welligen Look.
4.2
von 5
20
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4698/22 Multi-Styler verfasst
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locke
27/08/2011
Deutschland
Top Gerät
Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4698/10 Multi-Styler verfasst
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Farzaneh
16/09/2010
Deutschland
Super!
Ich bin mit meinem Einkauf sehr zufrieden. Es gibt viele Möglichkeiten, damit ich meine Haare style. Eine tolle Kombination. Ich empfehle auf jeden Fall ;) Danke Philips :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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