Eingestellt
Gehäuse
Der Aufsatz für den Körper eignet sich optimal für schnelle Korrekturen unterwegs. Der 26-mm-Schneidekopf sorgt für eine schnelle und einfache Handhabung auf kleinen Körperpartien (z. B. den Zehen, Knien).
Durch die kompakte Form passt er in eine Handtasche, und da er batteriebetrieben ist, können Sie ihn überall mit hinnehmen. AAA-Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Reinigen Sie den Trimmer schnell und halten Sie ihn mit der Reinigungsbürste hygienisch sauber.
4.2
von 5
133
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Ischi
12/03/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Korrekturtrimmer
Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.
Vorteile
Klein und handlich.
Nachteile
Nicht bekannt.
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Schnulli1
31/05/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr schön
Ich finde den Trimmer nicht schlecht, liegt gut in der Hand aber der Schneidkopf finde ich persönlich etwas zu klein, er könnte etwas länger sein.
Vorteile
Liegt gut in der Hand
Nachteile
Schneidkopf zu klein
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Nicely
01/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Angenehme Lösung gegen Härchen
Sehr sanft zur Haut, vielfältig einsetzbar und noch chic dazu.
Nachteile
keine
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