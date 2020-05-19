Eingestellt
HP6400/00
Beine
Dieser Epilierer verfügt über ein effizientes Epiliersystem, mit dem Ihre Haut wochenlang glatt und ohne Stoppeln bleibt.
Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.
Extra Stufe für dünne Haare und schwer erreichbare Stellen
3.9
von 5
10
Bewertungen
MoFe
19/05/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Funktioniert immer noch
Ein Spitzen-Produkt, seit über 10 Jahren in Betrieb. Leider kein entsprechendes Nachfolgeprodukt gefunden (preiswert)
Vorteile
Langlebiges Produkt
Nachteile
Leider gibt es nach 10 Jahren keine Ersatzteile mehr
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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zanarinilara
16/04/2013
Italia
ottinmo
ottimo prodotto facile da pulire strappa delicato e molto bene anche i peli piccoli
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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