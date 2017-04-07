Ich nutze schon seit einigen Jahren regelmäßig einen Epilierer für meine Beine. Nach mittlerweile sieben Jahren habe ich mich entschlossen ein neues Gerät auszuprobieren. Der Epilierer kommt in einem kleinen Täschchen mit weiteren Aufsätzen zum Rasieren und Trimmen. Ebenfalls ist ein kleines Bürstchen zum Reinigen des Epilierers dabei. Die zusätzlichen Aufsätze sind praktisch, um auf das Epilieren vorzubereiten. Das Trimmen funktioniert gut und das Epilieren danach ebenfalls. Der Rasierkopf ist natürlich ebenfalls praktisch, allerdings greife ich persönlich zum Rasieren nach wie vor doch lieber zum Nassrasierer zurück. Das ist aber klar persönlicher Geschmack. Das Epilieren gelingt mit dem Gerät wirklich spielend leicht. Selbst ganz kurze Härchen werden entfernt. Mit meinem alten Epilierer musste ich mehrmals über das Bein fahren bis alle Härchen entfernt waren. Mit dem HP6423 reicht wirklich nur ein einziges Mal. Das beschleunigt die Haarentfernung enorm. Für mich ein absoluter Pluspunkt. Zum Thema Schmerzen kann ich nur sagen, dass jegliche Haarentfernung an der Wurzel weh tut. Wer das Epilieren nicht gewöhnt ist, der wird natürlich auch mit diesem Gerät nicht schmerzfrei sein. Aber schon ab der zweiten Anwendung wird es erträglicher und schon bald hat man keine Schmerzen mehr beim Epilieren. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mein persönliches Fazit nach vier Wochen: Der Epilierer arbeitet sehr gründlich und zuverlässig. Nach vier Wochen im Gebrauch bin ich absolut überzeugt und kann dieses Gerät wirklich nur weiterempfehlen. Die zusätzlichen Aufsätze machen aus dem Gerät quasi ein Alleskönner - platzsparend und praktisch.