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Eingestellt
Satinelle Ice – Limited Edition
Der erste keramische Epilierer mit Ice Cooler-Aufsatz und Massagesystem.
Weiß
Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.
Dank des besonderen Keramikmaterials und der ergonomischen Form erfasst der Epilierkopf mehr Haare und bietet somit ein um 20 % schnelleres* Epilieren. *Im Vergleich zu Philips Satin Ice.
Der hypoallergene Epilierkopf verringert das Risiko allergischer Hautreizungen.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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