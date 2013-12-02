ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Jetzt anmelden

Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts

Eingestellt

Satinelle IceEpilierer

HP6495/00

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Satinelle Ice – Limited Edition

Der erste keramische Epilierer mit Ice Cooler-Aufsatz und Massagesystem.

Alle Vorteile anzeigen

Das sanfteste Epiliergerät von Philips

Satinelle Ice – Limited Edition

  • Weiß

Premium Ice Cooler mit beweglichem Kopf

Premium Ice Cooler mit beweglichem Kopf

Der patentierte Ice Cooler beruhigt die Haut und verringert somit das unangenehme Gefühl beim Epilieren. Der bewegliche Kopf passt sich den Konturen des Körpers an und minimiert dank Kühlung das Schmerzempfinden.

Neues Keramik-Epiliersystem

Dank des besonderen Keramikmaterials und der ergonomischen Form erfasst der Epilierkopf mehr Haare und bietet somit ein um 20 % schnelleres* Epilieren. *Im Vergleich zu Philips Satin Ice.

Hypoallergene Pinzetten

Der hypoallergene Epilierkopf verringert das Risiko allergischer Hautreizungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration