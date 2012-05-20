Eingestellt
HP6572/00
In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält
Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!
Epilieren und stylen
Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.
Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.
Dank des integrierten Opti-Lights sind auch feine Härchen gut sichtbar.
3.6
von 5
8
Bewertungen
Milua
20/05/2012
Italia
PERFETTO di nome e di fatto.
E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.
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EffGee
11/10/2011
United Kingdom
Great for 1st time Epilators!
I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!
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catlady
31/08/2011
United Kingdom
It does what it says on the box
Haven't quite sussed out all how to use all the different bits yet but the basics work very well
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