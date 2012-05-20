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Eingestellt

SatinPerfectEpilierer

HP6572/00

3.6

| (8) Bewertungen

In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!

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In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

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Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.

Vibrierendes Massageelement stimuliert und glättet die Haut

Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.

Dank Opti-Light sind sogar die feinsten Härchen sichtbar

Dank Opti-Light sind sogar die feinsten Härchen sichtbar

Dank des integrierten Opti-Lights sind auch feine Härchen gut sichtbar.

Technische Daten

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3.6

von 5

8

Bewertungen

1

20/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO di nome e di fatto.

E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.

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11/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for 1st time Epilators!

I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!

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31/08/2011

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says on the box

Haven't quite sussed out all how to use all the different bits yet but the basics work very well

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