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Eingestellt

SatinPerfectEpilierer

HP6574/00

4

| (58) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!

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In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält

  • Präzisionsepilierer

Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Besonders breiter Epilierkopf entfernt mehr Haare in nur 1 Zug

Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.

Vibrierendes Massageelement stimuliert und glättet die Haut

Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.

Dank Opti-Light sind sogar die feinsten Härchen sichtbar

Dank Opti-Light sind sogar die feinsten Härchen sichtbar

Dank des integrierten Opti-Lights sind auch feine Härchen gut sichtbar.

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4.0

von 5

58

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

10/05/2018

Norge

Norge

Satin perfect epilator HP

Den beste epila tor jeg har brukt. Prøvd flere men ingen kan nå resultatene som den. Kan anbefale sterkt.

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6574 Epilator verfasst

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6574 Epilator verfasst

24/04/2015

Italia

Italia

perfetta epilazione senza dolore

Veloce, indolore, silenzioso. Con la sua Lucina per individuare i peli più piccoli. Facilissimo da usare sulle gambeve braccia. Inoltre l'epilatore per le parti intime è spettacolare, riesce a passare sotto le ascelle senza far male. Unico, consigliatissimo

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6574/10 Epilatore verfasst

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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6574/10 Epilatore verfasst

21/07/2014

Italia

Italia

ottimo

ho avuto parecchi dispositivi del genere,ma questo mi ha soddisfatta in pieno.Mi piace anche tanto,il fatto che con la luce puoi illuminare bene la gamba e depilarti anche in ambienti meno luminosi,è pratico,maneggevole,poco doloroso,io lo tengo sempre a portata di mano e ogni due giorni dopo la doccia del mattino,dò una leggera passata,così evito che i peli crescano troppo lunghi ed il dolore è sicuramente minore! Lo ricomprerei senza ombra di dubbi!

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6574/10 Epilatore verfasst

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