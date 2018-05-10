Eingestellt
In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält
Dank des besonders breiten Epilierkopfs und der strukturierten Keramikpinzetten entfernt der SatinPerfect mehr Haare in nur einem Zug, sodass Sie ein unvergleichliches Epiliererlebnis genießen können. Sie möchten glatte Ergebnisse, die bis zu vier Wochen halten? In Sekunden ein samtweiches Ergebnis, das wochenlang hält!
Präzisionsepilierer
Der besonders breite Epilierkopf erfasst und entfernt mehr Haare in nur einem Zug für lang anhaltende und seidig glatte Ergebnisse in nur wenigen Minuten.
Das sanft vibrierende Massageelement stimuliert und glättet die Haut für angenehmes Epilieren.
Dank des integrierten Opti-Lights sind auch feine Härchen gut sichtbar.
4.0
von 5
58
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Celina
10/05/2018
Norge
Satin perfect epilator HP
Den beste epila tor jeg har brukt. Prøvd flere men ingen kan nå resultatene som den. Kan anbefale sterkt.
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fastsilvia
24/04/2015
Italia
perfetta epilazione senza dolore
Veloce, indolore, silenzioso. Con la sua Lucina per individuare i peli più piccoli. Facilissimo da usare sulle gambeve braccia. Inoltre l'epilatore per le parti intime è spettacolare, riesce a passare sotto le ascelle senza far male. Unico, consigliatissimo
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Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6574/10 Epilatore verfasst
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lucianella
21/07/2014
Italia
ottimo
ho avuto parecchi dispositivi del genere,ma questo mi ha soddisfatta in pieno.Mi piace anche tanto,il fatto che con la luce puoi illuminare bene la gamba e depilarti anche in ambienti meno luminosi,è pratico,maneggevole,poco doloroso,io lo tengo sempre a portata di mano e ogni due giorni dopo la doccia del mattino,dò una leggera passata,così evito che i peli crescano troppo lunghi ed il dolore è sicuramente minore! Lo ricomprerei senza ombra di dubbi!
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