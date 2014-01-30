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Eingestellt

SatinPerfectEpilierer

HP6581/00

3.6

| (32) Bewertungen

1 Auszeichnung

Zeigen Sie Ihre perfekte Haut

Der Philips SatinPerfect Epilierer mit SkinPerfect-System entfernt sogar feine, kurze Härchen und schont dabei die Haut. Nass- und Trockenfunktion für eine komfortable Verwendung unter der Dusche. Inklusive Präzisionsepilierer mit Nass- und Trockenfunktion, Scherkopf mit Kamm und intelligentem Pinzettensystem.

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Epilierer mit SkinPerfect-System

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  • Nass/trocken

  • Deluxe-Ausführung

Strukturierte Keramikpinzetten entfernen selbst feinste und kürzeste Härchen

Strukturierte Keramikpinzetten entfernen selbst feinste und kürzeste Härchen

Dieser Epilierer verfügt über strukturierte Keramikpinzetten, die selbst feinste Härchen sanft entfernen

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Sanfte Pinzetten entfernen Härchen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Dieser Epilierer verfügt über sanfte Pinzetten, die Härchen entfernen, ohne dabei an der Haut zu ziehen.

Nass- und Trockenfunktion, auch für die Verwendung unter der Dusche

Nass- und Trockenfunktion, auch für die Verwendung unter der Dusche

Nass- und Trockenfunktion

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3.6

von 5

32

Bewertungen

30/01/2014

Deutschland

Deutschland

Toll, bin immer noch begeistert

Ich habe den Epilierer nun seit 1.5 Jahren und bin nach wie vor begeistert. Meinen Alten hatte ich 10 Jahre, aber irgendwann hat der einfach nur noch weh getan (liegt vielleicht auch daran, dass ich angefangen habe, die Bikinizone zu epilieren). Da dachte ich, muss mal was neues her. Nach vielem Lesen von Produktberichten habe ich mich für diesen Philips Satin Perfekt entschieden und es nicht bereut. Unter der Dusche epilieren wollte ich einfach mal ausprobieren, jetzt mache ich nichts anderes mehr. Das tolle ist, dass es tatsächlich weniger weh tut (weniger, nicht gar nicht, epilieren tut immer weh, das liegt in der Natur der Sache). Ausserdem kann ich jetzt mein Hobby "warmduschen" mit epilieren verbinden, das macht doch gleich viel mehr Spass als mit einem viel zu kurzen Kabel über die Badewanne gebeugt (die Haare will man ja nicht am Boden) irgendwie zu versuchen, meine Beine glatt zu bekommen. Nun nehme ich den beinahe täglich in die Hand, oder zumindest mehrmals pro Woche, Aufwand ist jetzt fast nur noch wie unter der Dusche rasieren. Das kleine Gerät ist auch toll für Bikinizone und unter den Achseln, das geht besser als das Grosse, ist dafür aber für die Beine nur mühsam (also nicht ideal für Reisen). Die Pinzette mit Licht ist aber unnütz, die ist nicht so toll wie meine Präzisionspinzette und das Licht bringt irgendwie keinen Mehrwert. Die liegt jetzt irgendwo unbenutzt im Schrank. Der Akku hält auch erstaunlich lange, obwohl ich jede Woche den Epilierer in die Hand nehme, muss ich den erst nach Monaten ? (ich weiss es nicht, ist so selten) wieder aufladen. Einziges Minus: irgendwann ging gar nichts mehr, kein Strom mehr, konnte nicht mehr aufladen. Musste ich dann auf Garantie austauschen. Mühsam, auch wenn der Service unkompliziert war.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6581/00 Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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30/05/2013

Deutschland

Deutschland

HP 6582/00 Skin Perfect System

Der Epilierer ist an ein riesen Paket angeschlossen, mit dem Frau es schafft all ihre Körperhaare in den Griff zu bekommen. Die Bedininungsanleitung ist klar sturktuiert und mit Bildern versehen, zudem gibt es eine Kurzanleitung. Das Set umfasst einen Aufrichter für die Haare, dieser funktioniert einwandfrei und hilft dabei die Wuchsrichtung zu bestimmen. Dann gibt es einen Scherkopf um auch mal eine schnelle Rasur vornehmen zu können. Die Rasur geht sauber und schnell und man sieht nochmal den Unterschied zum Epilieren, dieses hält deutlich läanger vor. Der Epilieraufsatz kann einmal breit flächig genutzt werden und dann noch verkleinert werden, für die empfindlichen Hautpartien. Das Epilieren klappt einwandfrei, sofern, die Haare wirklich auf 4 mm gestuzt sind. Bei lkängeren Haaren geht es auch, ist aber deutlich schmerzhafter. Ich habe sehr empfindliche Haut, aber ich konnte keine Irritationen feststellen, im Gegensatz zu der Rasur mit Handnassraiseren. Als sehr hilfreich und Zusatz zu Produkten, die ich vorher besaß, wird als mit Licht begleitet und zwei Geschwindigkeiten sind möglich. Das Wechseln der Aufsätze erfolgt über Druckmechanismen und ist sehr leicht, was den Austausch auch während der Haarentfernung ermöglicht. Am besten gefällt mir, dass das Produkt im Wasser verwendbar ist und leicht zu reiningen ist. Für die Reinigung liegt auch ein Pinsel bei. Alle Produkte können im mitgeliefertem Beutel aufbewahrt werden, sodass man es auch gut auf Reisen mitnehmen kann. Das Laden geht sehr zügig. Der einzige Nachtteil, der mir aufgefallen ist, ist die Lautstärke, die hätte ich mir leiser gewünscht, wird mich aber nicht abhalten das Produkt zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6581/00 Epilierer verfasst

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25/05/2013

Deutschland

Deutschland

Top und ansolut empfehlenswert

Als bisheriger Nassrasierfan und Angsthase vor den Schmerzen habe ich das Gerät doch ausprobiert und ich muss ehrlich sagen, es übertrift absolut meine Erwartungen!! Auch wenn es anfänglich etwas ziepte, so kann man dennoch die Schmerzen sehr gut aushalten und es werden von Anwendung zu Anwendung auch weniger. Meine Beine sind mittlerweile bereits seit 4 Tagen glatt und weich. Die Geräuschkulisse hält sich ebenfalls in Grenzen und ict absolut okay. Das Gerät liegt durch seine Form auch sehr gut un der Hand und läßt sich gut händeln.... Alles in allem kann ich das Gerät wirklich nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinPerfect HP6581/00 Epilierer verfasst

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