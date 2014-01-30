Ich habe den Epilierer nun seit 1.5 Jahren und bin nach wie vor begeistert. Meinen Alten hatte ich 10 Jahre, aber irgendwann hat der einfach nur noch weh getan (liegt vielleicht auch daran, dass ich angefangen habe, die Bikinizone zu epilieren). Da dachte ich, muss mal was neues her. Nach vielem Lesen von Produktberichten habe ich mich für diesen Philips Satin Perfekt entschieden und es nicht bereut. Unter der Dusche epilieren wollte ich einfach mal ausprobieren, jetzt mache ich nichts anderes mehr. Das tolle ist, dass es tatsächlich weniger weh tut (weniger, nicht gar nicht, epilieren tut immer weh, das liegt in der Natur der Sache). Ausserdem kann ich jetzt mein Hobby "warmduschen" mit epilieren verbinden, das macht doch gleich viel mehr Spass als mit einem viel zu kurzen Kabel über die Badewanne gebeugt (die Haare will man ja nicht am Boden) irgendwie zu versuchen, meine Beine glatt zu bekommen. Nun nehme ich den beinahe täglich in die Hand, oder zumindest mehrmals pro Woche, Aufwand ist jetzt fast nur noch wie unter der Dusche rasieren. Das kleine Gerät ist auch toll für Bikinizone und unter den Achseln, das geht besser als das Grosse, ist dafür aber für die Beine nur mühsam (also nicht ideal für Reisen). Die Pinzette mit Licht ist aber unnütz, die ist nicht so toll wie meine Präzisionspinzette und das Licht bringt irgendwie keinen Mehrwert. Die liegt jetzt irgendwo unbenutzt im Schrank. Der Akku hält auch erstaunlich lange, obwohl ich jede Woche den Epilierer in die Hand nehme, muss ich den erst nach Monaten ? (ich weiss es nicht, ist so selten) wieder aufladen. Einziges Minus: irgendwann ging gar nichts mehr, kein Strom mehr, konnte nicht mehr aufladen. Musste ich dann auf Garantie austauschen. Mühsam, auch wenn der Service unkompliziert war.