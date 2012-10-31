Eingestellt
2300 W
Ionisierungsfunktion
mit Volumendiffusor
Keramikbeschichtung
Professionelle Leistung von 2300 W für tolle Stylingergebnisse
4.1
von 5
34
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Jana28
31/10/2012
Deutschland
Schnelleres, glänzenderes, weicheres Haar - Dank neuer Power
Bisher war ich immer Besitzer verschiedener No-Name-Föhns, nachdem ich mir jetzt aber jedes Jahr einen neuen Föhn kaufen musste, ging ich auf die Suche nach einem neuen Föhn, der mehr Qualität, Leistung und Haltbarkeit bringt. Fündig wurde ich beim Philips HP 8250 – SalonDry Pro 2300. Ich habe den Föhn nun 10 Tage und bin einfach nur begeistert. Er hat ein edles Design, liegt super in der Hand, ist leicht wie eine Feder und von der Lautstärke nicht sonderlich laut und ist auch von der Größe her in Ordnung. Das Stromkabel ist super schön lang (2,5 m) so, dass man sich schön im Raum bewegen kann, ohne dass man sich angekettet fühlt. Der Philips HP 8250 hat 2 Gebläse-Stufen, eine Abkühltaste und 3 Hitzestufen als Kippschalter sowie einen Ionic-Schalter. Was mich letztendlich total begeistert hat, ist diese Ionen-Technologie. Meine Haare (sehr fein) sind super schön glänzend, weich und sind nicht mehr statisch geladen, wenn ich meine Haare über Kopf trocken föhne. Mit dem Föhn ist das nicht mehr so - sie wirken wie Luftgetrocknet, aber haben mehr Volumen. Außerdem brauche ich zum Föhnen nicht mehr so viel Zeit (vorher 15 Minuten sind es jetzt nur noch 5 bis 8 Minuten (Schulterlanges Haar)). Kurz und knapp: kann ich nur weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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alufunnyhill
24/10/2012
Deutschland
Supergerät
Ich bin begeistert! Dieses Gerät ist wirklich sehr leicht und liegt gut in der Hand. Daher ist das Stylen damit sehr einfach! Man bekommt keine müden Arme. Auch die Ohren werden geschont. Das Geräusch ist angenehm und nicht zu laut oder aufdringlich. Die Bedienung ist einfach und auch das Zubehör (Volumendiffusor und Stylingdüse) lässt keine Wünsche öffen. Auch das Ergebnis kann sich sehen lassen: glänzende, gesunde Haare und eine zufriedene Nutzerin!
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Sonne55
22/10/2012
Deutschland
Ein toller Fön mit Leistung und auch Leichtigkeit
Wer lange Haare hat, die täglich gepflegt und auch gefönt werden wollen, weiß genau, wovon ich spreche: Ein Fön sollte leistungsstark sein, die Haarstruktur nicht schädigen (die Haare sollen sich weiterhin weich und nicht 'strohig' anfüllen) und zudem wäre es wünschenswert, wenn der Fön nicht bleischwer in der Hand liegen würde. Vor kurzem habe ich meinen alten Fön gegen den Philips HP8250 ausgetauscht und war sehr angenehm überrascht. Er trocknet die Haare sehr schnell und ist zudem äußerst leicht. Durch die gezielte Trockendüse kann ich den Luftstrom zudem sehr gut optimieren. Somit lassen sich die Haare sehr schnell trocknen, aber auch bei Bedarf gut stylen, da der Luftstrom zielgerichtet herauskommt. Neben den bei weitem überwiegenden Pluspunkten gäbe es aus meiner Sicht eine Verbesserungsmöglichkeit: Die Einstellung der Wärmestufen. Die Wärmestufe 2 erscheint mir zu heiß, die Wärmestufe 1 ist als höchste Stufe völlig ausreichend. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, so die Einrichtung einer Zwischenstufe zwischen 'Kalt' und 'Wärmestufe 1'. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät, was mir hilft, morgens wieder ein wenig Zeit zu sparen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8250/00 Haartrockner verfasst
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