Eingestellt
Keramikplatten
140 -220 °C Temperatur
Ionisierungsfunktion
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die SilkySmooth-Platten wurden sorgfältig verarbeitet, um die Gleit- und Pflegeeigenschaften des Keramiks zu verbessern. So wird Ihr Haar perfekt glänzend.
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Auszeichnungen
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8333/00 Care SilkySmooth verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8333/00 Care SilkySmooth verfasst