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Eingestellt

Care Straight & CurlHaarglätter

HP8345/00

5

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Dreimal mehr Pflege für glatte und gelockte Haare

Der neue Philips Straight & Curl ermöglicht Ihnen einen glatten, welligen oder lockigen Look und ist dabei noch sanfter zu Ihrem Haar. Dreimal mehr Haarpflege beim Styling dank Ionisierungsfunktion, SilkySmooth-Keramikplatten und digitaler Temperatureinstellung.

Alle Vorteile anzeigen

Glätteisen mit Ionisierungsfunktion

Dreimal mehr Pflege für glatte und gelockte Haare

  • Gewölbte Keramikplatten

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung 230 °C

  • Ionisierungsfunktion

230 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

Mit dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern und Ihr Aussehen nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Gewölbte Platten zum einfachen Stylen von Wellen und weichen Locken

Gewölbte SilkySmooth-Keramikplatten machen es Ihnen leichter als je zuvor, Wellen und Locken zu stylen. Wickeln Sie das Haar um die gewölbten Platten, oder formen Sie einfach Locken an der Haarspitze.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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21/02/2014

Suisse

Suisse

Mein neuer Stylist

Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.

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Diese Bewertung wurde für Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter verfasst

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25/04/2013

Suisse

Suisse

3 Looks mit einem Gerät

Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.

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Diese Bewertung wurde für Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter verfasst

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03/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Hair straightners

After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.

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Diese Bewertung wurde für Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener verfasst

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Diese Bewertung wurde für Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener verfasst

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