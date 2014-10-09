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Eingestellt

Lockenstab

HP8602/00

5

| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Stylen Sie Locken, und pflegen Sie Ihr Haar dabei

Lebendige, federnde Locken und Korkenzieherlocken für eine jugendliche Frisur, die einfach gute Laune macht. Mit dem neuen Lockenstab CurlCeramic, der über eine schützende Keramikbeschichtung verfügt, ist das nicht länger ein Problem.

Alle Vorteile anzeigen

Lockenstab mit Keramikbeschichtung

Stylen Sie Locken, und pflegen Sie Ihr Haar dabei

  • 16-mm-Warmluftbürste

  • 190 °C Temperatur

  • Keramikbeschichtung

16 mm Durchmesser für lebendige Locken voller Sprungkraft

16 mm Durchmesser für lebendige Locken voller Sprungkraft

Mit dem Lockenstabdurchmesser von 16 mm können Sie lebendige Locken und Korkenzieherlocken voller Sprungkraft für einen fröhlichen und jungen Look erzielen.

Schützende Keramikbeschichtung

Schützende Keramikbeschichtung

Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare – für weiches und glänzendes Haar.

190 °C Höchsttemperatur für perfekte Stylingergebnisse

190 °C Höchsttemperatur für perfekte Stylingergebnisse

Die Höchsttemperatur von 190 °C garantiert ein optimales Ergebnis und sorgt für ein schonendes Trocknen Ihrer Haare.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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09/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab

Ich habe mir den Lockenstab zum Abschluss gekauft, da ich gelockte Haare haben wollte, ich war mir unsicher, weil es der einzige an Auswahl war. Deswegen musste ich ihn sofort ausprobieren und er war super er ist leicht anzuwenden, da die Aufheizphase sehr schnell geht. Ich bin super zufrieden damit :-) Ich möchte eigentlich jeden Tag meine Haare damit locken^^

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Diese Bewertung wurde für HP8602/00 Lockenstab verfasst

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29/10/2012

Deutschland

Deutschland

Toller und leicht zu bedienender Lockenstab

Dieses ist mein erster Lockenstab und ich hatte am Anfang etwas angst dass ich was falsch machen könnte und meine Haare kaputt machen könnte. Gleich bei der ersten Benutzung war die Angst verschwunden. Der Lockenstab heizt sich sehr schnell auf und ist dank der Keramikbeschichtung super sanft zum Haar. Ich habe zwar keine wirklich dicken Haare aber dafür viele mit einer guten Länge und Naturkrause. Naturkrause Haare sind ja eigentlich etwas schwieriger im Umgang aber hier hatte ich keinerlei Probleme meine Haare zu bändigen. Anfangs musste ich etwas probieren um die richtige Strähnengröße zum locken zu finden aber sobald man den Dreh raus hat hat man in kürzester Zeit wunderschöne Locken. Die Haare glänzen nach der Anwendung des Lockenstabs wunderschön und sehen keinesfalls kaputt oder trocken aus.

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28/10/2012

Deutschland

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Formschön, leicht und überzeugend

Der Lockenstab ist einfach toll. Er wird schnell heiß und ist damit fast sofort einsatzfähig. Die Haare werden durch die Keramik-Oberfläche geschützt. Er liegt leicht in der Hand und das Stylen geht schnell, so dass man in null komma nix wunderschöne Locken hat. Auch ohne Haarspray und Haarschaum hält die Pracht 2 Tage lang. Ich bin einfach von der Leistung des Geärts überzeugt. Locken zu bekommen war noch nie so einfach. Vielen Dank an Philips.

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