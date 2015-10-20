Eingestellt
Care Edition
25 mm Durchmesser
130 bis 200 °C Temperatur
Keratin-Keramikbeschichtung
Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung für mehr Pflege für Ihr Haar
Mit dem Lockenstabdurchmesser von 25 mm können Sie einen trendigen Wellenlook erzielen, indem Sie natürlich aussehende, scheinbar mühelos gestylte, weiche Locken kreieren.
Mit dem Regelungsrad mit 8 Temperaturstufen (von 130 bis 200 °C) können Sie die passende Temperatur für Ihren Haartyp auswählen.
4.3
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
paoloefs
20/10/2015
Italia
Verifizierter Käufer
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst
Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Vorteile
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Nachteile
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst
ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst