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  • Schonendes Stylen, für natürlich aussehende Locken
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Eingestellt

KeraShine Lockenstab

HP8607/00

4.3
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Schonendes Stylen, für natürlich aussehende Locken
Lust auf Locken, die leicht zu bändigen sind und sich natürlich anfühlen, ohne dass das Haar geschädigt wird oder austrocknet? Der neue Lockenstab KeraShine mit 25 mm Durchmesser für natürlich aussehende Locken ist mit einer schützenden Keratin-Keramikbeschichtung und einer variablen Temperaturreglung ausgestattet.
Alle Vorteile anzeigen

Keramik mit Keratinveredelung

Schonendes Stylen, für natürlich aussehende Locken

  • Care Edition

  • 25 mm Durchmesser

  • 130 bis 200 °C Temperatur

  • Keratin-Keramikbeschichtung

Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung

Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung

Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung für mehr Pflege für Ihr Haar

25 mm Durchmesser für natürlich aussehende Locken

25 mm Durchmesser für natürlich aussehende Locken

Mit dem Lockenstabdurchmesser von 25 mm können Sie einen trendigen Wellenlook erzielen, indem Sie natürlich aussehende, scheinbar mühelos gestylte, weiche Locken kreieren.

Regelungsrad und 8 Temperaturstufen

Mit dem Regelungsrad mit 8 Temperaturstufen (von 130 bis 200 °C) können Sie die passende Temperatur für Ihren Haartyp auswählen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst

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17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Vorteile

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Nachteile

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

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Diese Bewertung wurde für HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine verfasst

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23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

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