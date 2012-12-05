Eingestellt
Der sanfte Weg zu perfekten Locken und Wellen
Füllige, weiche Locken und strahlender Glanz. Voluminöse und stylische Wellen mit viel Volumen und Fülle. Mit dem neuen konischen Lockenstab Care CurlControl von Philips können Sie unterschiedliche Stylingvarianten kreieren, ohne dabei Ihre Haare zu schädigen.
Konischer 13 bis 25 mm Lockenstab
Besonders glatte Keramikbeschichtung
130 bis 200 °C Temperatur
Automatische Abschaltung
Die einzigartige Curl Ready-Anzeige informiert Sie mit einem Tonsignal, wann Ihre Locke fertig ist. Mit dieser innovativen Funktion erhalten Sie wunderschöne Locken und Wellen, ohne das Haar zu überhitzen. Wählen Sie einfach eine von drei Lockenstufen aus, wickeln Sie das Haar um den Lockenstab, und drücken Sie die Taste. Empfehlungen unserer Haarexperten zur Auswahl der Lockenstufe je nach Haartyp und gewünschtem Look finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Der SilkySmooth-Keramiklockenstab, der zweimal so glatt ist wie ein herkömmlicher Keramiklockenstab, sorgt für wenig Reibung und einfaches Lösen der Haare für glänzendes, gesundes Haar.
Die digitalen Einstellungsoptionen ermöglichen die Auswahl der Temperatur (130 - 200 °C) und der Anwendungszeit (5, 8 oder 10 Sekunden), die am besten für Ihr Haar und den gewünschten Look geeignet ist.
Auszeichnungen
4.6
von 5
8
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
amelix
05/12/2012
Deutschland
Philips Konischer Lockenstab
bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Konischer Lockenstab verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Konischer Lockenstab verfasst
Krultanglover
15/01/2017
Nederland
Super tang!
Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Conische krultang verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Conische krultang verfasst
Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Verifizierter Käufer
Trevlig sätt att locka hår
Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.
Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Konisk locktång verfasst
Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Konisk locktång verfasst