Eingestellt
HP8632/00
Care Edition
Ionisierungsfunktion
45 mm Lockenstab
Keratin-Keramikbeschichtung
Die einzigartigen einziehbaren Borsten garantieren eine sichere und einfache Anwendung: Wickeln Sie Ihr Haar einfach um die Bürste, drehen Sie die Cool-Tip-Spitze, und die Borsten werden eingezogen. Diese einzigartige Funktion ermöglicht ein sicheres Lösen der Haare und sorgt für eine dauerhaft perfekte Form Ihrer Locken.
Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar
Wählen Sie zwischen 2 Einstellungen für die Stylingtemperatur, 160 °C und 190 °C, um ein langanhaltendes Styling zu garantieren und gleichzeitig das Risiko von Haarschäden zu minimieren.
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