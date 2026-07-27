Einziehbare Borsten für sicheres Lösen der Haare

Die einzigartigen einziehbaren Borsten garantieren eine sichere und einfache Anwendung: Wickeln Sie Ihr Haar einfach um die Bürste, drehen Sie die Cool-Tip-Spitze, und die Borsten werden eingezogen. Diese einzigartige Funktion ermöglicht ein sicheres Lösen der Haare und sorgt für eine dauerhaft perfekte Form Ihrer Locken.