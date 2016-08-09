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Eingestellt

Erhitzte ProCare-Stylingbürste

HP8634/00

4.4

| (49) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.

Volumen und Glanz für langes Haar

Mit der erhitzten ProCare-Stylingbürste von Philips können Sie in kurzer Zeit sanfte Wellen stylen und gleichzeitig Ihr Haar pflegen. Der aufgeheizte 45 mm Lockenstab sorgt für ein langanhaltendes Styling, und die einziehbaren Borsten garantieren eine schnelle Anwendung und ein perfektes Ergebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Volumen und Glanz für langes Haar

  • Einziehbare Borsten (45 mm)

  • Turmalin-Keramikbeschichtung

  • 160 °C und 190 °C Temperatur

  • Ionisierungsfunktion

Einziehbare Borsten zum schnellen und einfachen Lösen der Haare

Einziehbare Borsten zum schnellen und einfachen Lösen der Haare

Die einzigartigen einziehbaren Borsten garantieren eine schnelle und einfache Anwendung: Nachdem Sie Ihr Haar um die Bürste gewickelt haben, drehen Sie die Cool-Tip-Spitze, und die Borsten werden eingezogen. Diese einzigartige Funktion ermöglicht ein sicheres Lösen der Haare und sorgt für eine dauerhaft perfekte Form Ihrer Locken.

Ionen-Funktion und Tourmalinkeramik-Beschichtung für besonders glänzendes Haar

Ionen-Funktion und Tourmalinkeramik-Beschichtung für besonders glänzendes Haar

Bieten Sie Ihrem Haar mit der Ionen-Funktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Zwei Stylingtemperatureinstellungen für unterschiedliche Haartypen

Wählen Sie zwischen 2 Einstellungen für die Stylingtemperatur, 160 °C und 190 °C, um ein langanhaltendes Styling zu garantieren und gleichzeitig das Risiko von Haarschäden zu minimieren.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

49

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

1

09/08/2016

Deutschland

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Uneingeschränkte Empfehlung

Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.

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Diese Bewertung wurde für HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste verfasst

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20/10/2014

Deutschland

Deutschland

Super Lockenstab :)

Die Stylingbürste gefäält mir total gut, da sie super schnell einen tollen Look zaubert. Durch die ausfahrbaren Borsten rutscht das Haar nicht raus und lässt sich auch super wieder lösen durch das Einfahren der Borsten. Das Gerät wird sehr schnell heiß und ist deshalb in kürzester Zeit einsetzbar. In allem ein echt geniales Teil (Auch für meine feinen und super glatten Haare). Es zaubert sogar mir ein super Volumen, was bis jetzt kein anderer Lockenstab geschafft hat. Ich verleihe den Lockenstab oft an meine Freundinnen, die diesen Lockenstab unbedingt ausprobieren wollten und auch diese sind absolut begeistert. Danke Philips für diesen tollen Lockenstab :)

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02/06/2014

Deutschland

Deutschland

Super Stylingbürste

Ich teste jetzt seit ca. 2 Monaten die Stylingbürste von Philips und ich muss sagen, dass mich dieses Produkt sehr überzeugt hat. Ich habe welliges Haar und mit der Bürste ist es super einfach glattes Haar zu zaubern. Einmal angewandt hält die Frisur sogar über Nacht, selbst nach einer langen Partynacht. Es gibt auch kein Verknoten mehr, da man die Borsten ganz einfach per Drehung eindrehen kann. Sie wird zwar warm, aber verbrennt das Haar nicht. Ich benutze Sie beinah täglich und mein Haar fühlt sich kein bisschen abgenutzt oder kaputt an. Ich kann nur sagen Daumen hoch und Sie ist auf jeden Fall empfehlenswert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste verfasst

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