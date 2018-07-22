Das Erste, was an dem Föhn auffällt ist das matt schwarze Design mit Goldelementen. Dies verleiht dem Hairdryer ein sehr edles Aussehen. Damit macht das Föhnen noch mehr Spaß und er ist ein echter Hingucker im Bad. Das Nächste was mir auffällt ist, das der Philips HPS920 zwar gut in der Hand liegt, allerdings auch sehr schwer ist. Dies ist eine Umstellung für mich , da mein bisheriger Föhn (von einem bekannten Kaffeeanbieter) sehr leicht ist. Ich habe recht kurze Haare, so dass es für mich nicht so schwer ist. Meine große Tochter allerdings, die sehr langes Haar hat, hat erst einmal nicht schlecht gestaunt, als sie sich das erste Mal die Haare damit geföhnt hat. Wenn man sich aber erst einmal daran gewöhnt hat, ist das Gewicht kein Thema mehr. Ein toller Föhn, den ich nicht mehr missen möchte. Allerdings muss man sich erst mit den technischen Begebenheiten des Föhns vertraut machen, damit man sich dann beim Föhnen ganz und gar der Frisur widmen kann. Auch das Gewicht ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Wenn man dann aber föhnt, ist es wirklich toll. Und nein... ich gebe ihn garantiert nicht mehr her!