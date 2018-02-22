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  • Professioneller Lockenstab für automatisch tolle Locken
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Eingestellt

ProCare Auto CurlerAutomatischer Lockenstab

HPS940/00

4.5
| (153) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Professioneller Lockenstab für automatisch tolle Locken
Der Philips ProCare Auto Curler kreiert automatisch und gleichmäßig tolle Locken. Der professionelle bürstenlose Motor und der erhitzte Titan-Keramik-Lockenstab rollen, erwärmen und locken das Haar automatisch, sodass jedes Mal perfekte Locken gestylt werden.
Alle Vorteile anzeigen

mit Titan-Keramik-Lockenstab mit bürstenlosem Motor

Professioneller Lockenstab für automatisch tolle Locken

  • Titan-Keramik-Lockenstab

  • Bürstenloser Motor

  • 3 Temperatur- und 3 Timer-Einstellungen

  • Ergebnisse wie beim Friseur

Professioneller Lockenstab für automatisch tolle Locken

Professioneller Lockenstab für automatisch tolle Locken

Der Philips ProCare Auto Curler rollt das Haar automatisch auf dem erhitzten Lockenstab ein und erzeugt jedes Mal eine perfekte Locke.

Titan-Keramik-Lockenstab

Titan-Keramik-Lockenstab

Professioneller Titan-Lockenstab für schnelle Locken, ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar. Die Titan-Keramik-Beschichtung des Lockenstabs bietet ausgezeichnete Wärmeleitung und eine besonders glatte Oberfläche für perfekte Locken.

Professioneller bürstenloser Motor

Professioneller bürstenloser Motor

Langlebiger, professioneller bürstenloser Motor für das Stylen von Locken in alle Richtungen. Für gleichmäßige nach rechts und links eingedrehte Locken für einen völlig symmetrischen Look. Verwenden Sie alternativ die Funktion zum automatischen Drehen von Locken für eine Mischung aus in beide Richtungen eingedrehten Locken für einen völlig natürlichen Look.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

153

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schnell schöne Locken und intuitve Inbetriebnahme

Mir ist es sehr leicht gefallen den Auto Curler in Betrieb zu nehmen, da die Knöpfe am Gerät übersichtlich und selbsterklärend sind - die Inbetriebnahme ist mir daher sehr schnell gelungen, ohne das Handbuch lesen zu müssen. Der Curler sieht sehr hochwertig aus und liegt auch gut in der Hand. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Haarsträhnen so schonend, schnell und ohne Kutzeln in das Gerät, um die Heizspirale gezogen werden und auch eine Sicherheitsfunktion vorhanden ist und sich das Gerät ausschaltet falls sich Haare doch verheddern sollten. Die dicke der Haarsträhnen lässt sich auch dank des beigelegten Haarsträhnenabtrenners einfach herausfinden - hat man einmal den Dreh raus, kommt man auch ohne dieses beigelgte Gadget zurecht, um die richtige Menge an Haaren abzuteilen. Der Prestige AutoCurler macht sehr schöne definierte Locken und das Ganze geht auch noch total schnell - ich war auf Anhieb verliebt in das Gerät und verblüfft, dass er so ein tolles Volumen in mein Haar zaubert. Des Weiteren hatte ich auch das Gefühl das meine Haare nicht so sehr strapaziert werden, dadurch das sich auch die Hitze regulieren lässt. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich, dass man mit diesem Modell eine dickere Haarsträhne zu einer Locke verarbeiten kann, jedenfalls deutlich dicker als es bei anderen autmoatischen Lockenstäben möglich ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab verfasst

22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Ich liebe ihn einfach

Optisch macht der Lockenstab echt ne Menge her, das schwarze goldene Design wirkt edel und modern. Am Rand die beiden Leisten sind Gold, was das ganze extrem von anderen Geräten abhebt. Handhabung : Nachdem ich Hitzeschutzspray aufgesprüht habe und mit der mitgelieferten Prüfklammer geprüft und kontrolliert habe, wie groß bzw breit die Strähne sein darf, konnte ich auch schon loslegen: Stecker rein und dann habe ich noch schnell die geringste Wärmestufe von 170 Grad und die kürzeste Zeit von 8 Sekunden eingestellt, da ich zwar langes und viele Haare habe, diese aber recht dünn sind. Das Kabel ist auch schön lang genug, was das ganze Stylen extrem erleichtert. Also ich muss schon zugeben, dass ich anfangs leicht überfordert mit dem Gerät war . Man soll ihn senkrecht mit dem Schlitz nach vorne halten und dann auch noch auf den Knopf drücken. Das ging ja für die vorderen Haare echt gut und einfach, aber am Hinterkopf war es dann doch schon anfangs leicht kompliziert. Wenn man auf den Knopf drückt, zieht der Curler sich die Strähne automatisch herein, dann kommt ein kurzes Piepgeräusch und sobald das Piepgeräusch häufiger und schnell hintereinander kommt, ist die eingestellte Zeit vorbei und man kann den Curler senkrecht nach unten heraus gleiten lassen und die Strähne so quasi heraus ziehen.Wenn man zB. am Curler die Locken rechts herum an dem Hebler einstellt, werden die Locken rechts herum aufgedreht oder links herum. Die Unterschiede davon sah man schon extrem deutlich. Ich habe mich aber für das Zeichen in der Mitte hauptsächlich entschieden, wo die Locken abwechselnd in die verschiedenen Richtungen eingedreht wurden. Wenn man die Temperatur geändert hat, wurden die Locken sogar noch intensiver und kräftiger. Ich wollte es aber mit der Hitze mal nicht so übertreiben:)Die Handhabung war nach anfänglichen kleinen Problemen letztendlich auch kinderleicht und ich habe im Handumdrehen schnell schöne Locken zaubern können. Auch wenn ich mal eine etwas breitere Strähne genommen habe, wurde diese dennoch schön aufgedreht . Aber ich wollte es ja ganz genau wissen und nahm eine extrem breite und dickere Strähne. Da verweigerte der Curler aber und piepte nur.... Echt toll, so kann den Haaren wirklich fast nichts passieren. Ganz besonders toll finde ich auch, dass man sich überhaupt nicht an dem Lockenstab verbrennen kann , egal was man anstellt. Hinzu kommt die Strähne selbst war auch nach dem Herausziehen nicht so heiß, wie bei meinem anderen Stab, wo ich mir schon wer weiß wie oft die Hand oder das Gesicht verbrannt habe. Ergebnis : Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Ergebnis des Philips Prestige Gerät. Im Handumdrehen hat man wunderschöne Locken und irgendwie auch weichere und glänzendere Haare. Durch die verschiedenen Einstellungen hat man wirklich auch natürlich aussehende und natürliche Locken und Wellen. Auch meine langen Haare erhielten durch den längeren Lockenstab im Vergleich zu anderen bis zur letzten Spitze schöne Locken und Wellen. Dadurch, dass er auch länger ist und somit mehr und längere Haare aufnehmen kann, geht die ganze Styling - Prozedur auch viel schneller. Ganz toll auch, dass die Locken auch bei selbst geringer Temperatureinstellung schön intensiv wurden. Und ich muss sagen, dass sie sich anfangs echt schnell durch hingen und leider nicht so lange hielten. Als ich aber vorher etwas Schaumfestiger aufgetragen habe, hielten sie auch 2 ganze Tage.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab verfasst

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22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Ich liebe ihn einfach

Optisch macht der Lockenstab echt ne Menge her, das schwarze goldene Design wirkt edel und modern. Am Rand die beiden Leisten sind Gold, was das ganze extrem von anderen Geräten abhebt. Handhabung : Nachdem ich Hitzeschutzspray aufgesprüht habe und mit der mitgelieferten Prüfklammer geprüft und kontrolliert habe, wie groß bzw breit die Strähne sein darf, konnte ich auch schon loslegen: Stecker rein und dann habe ich noch schnell die geringste Wärmestufe von 170 Grad und die kürzeste Zeit von 8 Sekunden eingestellt, da ich zwar langes und viele Haare habe, diese aber recht dünn sind. Das Kabel ist auch schön lang genug, was das ganze Stylen extrem erleichtert. Also ich muss schon zugeben, dass ich anfangs leicht überfordert mit dem Gerät war . Man soll ihn senkrecht mit dem Schlitz nach vorne halten und dann auch noch auf den Knopf drücken. Das ging ja für die vorderen Haare echt gut und einfach, aber am Hinterkopf war es dann doch schon anfangs leicht kompliziert. Wenn man auf den Knopf drückt, zieht der Curler sich die Strähne automatisch herein, dann kommt ein kurzes Piepgeräusch und sobald das Piepgeräusch häufiger und schnell hintereinander kommt, ist die eingestellte Zeit vorbei und man kann den Curler senkrecht nach unten heraus gleiten lassen und die Strähne so quasi heraus ziehen.Wenn man zB. am Curler die Locken rechts herum an dem Hebler einstellt, werden die Locken rechts herum aufgedreht oder links herum. Die Unterschiede davon sah man schon extrem deutlich. Ich habe mich aber für das Zeichen in der Mitte hauptsächlich entschieden, wo die Locken abwechselnd in die verschiedenen Richtungen eingedreht wurden. Wenn man die Temperatur geändert hat, wurden die Locken sogar noch intensiver und kräftiger. Ich wollte es aber mit der Hitze mal nicht so übertreiben:)Die Handhabung war nach anfänglichen kleinen Problemen letztendlich auch kinderleicht und ich habe im Handumdrehen schnell schöne Locken zaubern können. Auch wenn ich mal eine etwas breitere Strähne genommen habe, wurde diese dennoch schön aufgedreht . Aber ich wollte es ja ganz genau wissen und nahm eine extrem breite und dickere Strähne. Da verweigerte der Curler aber und piepte nur.... Echt toll, so kann den Haaren wirklich fast nichts passieren. Ganz besonders toll finde ich auch, dass man sich überhaupt nicht an dem Lockenstab verbrennen kann , egal was man anstellt. Hinzu kommt die Strähne selbst war auch nach dem Herausziehen nicht so heiß, wie bei meinem anderen Stab, wo ich mir schon wer weiß wie oft die Hand oder das Gesicht verbrannt habe. Ergebnis : Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Ergebnis des Philips Prestige Gerät. Im Handumdrehen hat man wunderschöne Locken und irgendwie auch weichere und glänzendere Haare. Durch die verschiedenen Einstellungen hat man wirklich auch natürlich aussehende und natürliche Locken und Wellen. Auch meine langen Haare erhielten durch den längeren Lockenstab im Vergleich zu anderen bis zur letzten Spitze schöne Locken und Wellen. Dadurch, dass er auch länger ist und somit mehr und längere Haare aufnehmen kann, geht die ganze Styling - Prozedur auch viel schneller. Ganz toll auch, dass die Locken auch bei selbst geringer Temperatureinstellung schön intensiv wurden. Und ich muss sagen, dass sie sich anfangs echt schnell durch hingen und leider nicht so lange hielten. Als ich aber vorher etwas Schaumfestiger aufgetragen habe, hielten sie auch 2 ganze Tage.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab verfasst

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