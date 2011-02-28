Eingestellt
Lift & Cut
3 Scherköpfe
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Verwenden Sie den Rasierer unter der Dusche, um Zeit zu sparen und das frische Gefühl einer Nassrasur zu erleben.
4.3
von 5
14
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
frkk
28/02/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ167/40 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ167/40 Scherköpfe verfasst
Petergreg
09/10/2011
United Kingdom
The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.
The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ167/11 shaving heads verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ167/11 shaving heads verfasst
Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ167/50 scheerhoofden verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ167/50 scheerhoofden verfasst