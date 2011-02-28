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        Eingestellt

        Scherköpfe

        HQ167/11

        4.3
        | (14) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
        Für eine jederzeit gründliche Rasur
        Jedes Jahr legen Ihre Rasierklingen eine Strecke zurück, die der Höhe des Mount Everest entspricht – und das 49 Mal! Nach so einem Workout können sogar die besten Materialien ihren Schliff verlieren. Tauschen Sie die Köpfe alle 12 Monate aus, um eine optimale Leistung Ihres Rasierers zu garantieren.
        Alle Vorteile anzeigen

        Wechseln Sie die Scherköpfe für optimale Ergebnisse alle 12 Monate

        Für eine jederzeit gründliche Rasur

        • Lift & Cut

        • 3 Scherköpfe

        Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

        Super Lift & Cut Technologie mit 2-Klingen-System

        Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

        Nassgebrauch

        Nassgebrauch

        Verwenden Sie den Rasierer unter der Dusche, um Zeit zu sparen und das frische Gefühl einer Nassrasur zu erleben.

        Technische Daten

        Support für dieses Produkt erhalten

        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

        Ersatzteil oder Zubehör finden

        Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

        Ersatzteile und Zubehör

        Bewertungen

        Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
        Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

        4.3

        von 5

        14

        Bewertungen

        92%

        empfehlen dieses Produkt.

        1

        28/02/2011

        Deutschland

        Deutschland

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für HQ167/40 Scherköpfe verfasst

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für HQ167/40 Scherköpfe verfasst

        09/10/2011

        United Kingdom

        United Kingdom

        The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

        The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für HQ167/11 shaving heads verfasst

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für HQ167/11 shaving heads verfasst

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

        Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für HQ167/50 scheerhoofden verfasst

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für HQ167/50 scheerhoofden verfasst

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        • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
        • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
        • 10 € für Newsletter Anmeldung
        • Expertentipps und Inspiration