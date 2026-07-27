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  • Austauschen für optimale Rasierleistung
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Eingestellt

Scherköpfe

HQ2/11

Austauschen für optimale Rasierleistung
Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln
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Scharf und gründlich

Austauschen für optimale Rasierleistung

  • Lift & Cut

  • 3 Scherköpfe

Lift & Cut-Technologie mit Klingen-System

Das Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.

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