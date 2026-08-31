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Scherköpfe

HQ4/21

Für eine jederzeit gründliche Rasur

In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.

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Elektrorasierer

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PQ206/18

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

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Micro Groove für eine gründlichere Rasur

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