Eingestellt
Für eine jederzeit gründliche Rasur
In zwei Jahren schneiden Ihre Scherköpfe 9 Millionen Barthaare in Ihrem Gesicht. Ersetzen Sie die Scherköpfe um wieder 100 % Leistung zu erhalten.
Lift & Cut
2 Scherköpfe
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
4.2
von 5
36
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Stibbi
02/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält, was es verspricht
Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte
Vorteile
Preis-Leitungsverhältnis stimmt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-02
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads verfasst
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Hervé
13/09/2016
België
bonne qualité
5 étoile si je trouve les têtes pour mon HQ5426 qui n'est pas repris dans la liste de compatibiler
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ56/50 têtes de rasage verfasst
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Diese Bewertung wurde für HQ56/50 têtes de rasage verfasst