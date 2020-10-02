ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur
  • Für eine jederzeit gründliche Rasur

Eingestellt

Scherköpfe

HQ56/51

4.2
| (36) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Für eine jederzeit gründliche Rasur
Ihre Rasierklingen legen jedes Jahr eine Strecke entsprechend der Höhe des Mt. Everest zurück – und das 49 Mal! Nach so einem Workout kann sogar das beste Material seinen Schliff verlieren. Erhalten Sie die Spitzenleistung Ihres Rasierers - ersetzen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre.
Alle Vorteile anzeigen

Wechseln Sie die Scherköpfe für optimale Ergebnisse alle 2 Jahre

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • 3 Scherköpfe

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen, langlebig und selbstschärfend für eine gründliche Rasur

CloseCut-Klingen sind präzise gefertigt, damit Sie sich jedes Mal sicher und gründlich rasieren können. Die langlebigen, selbstschärfenden Klingen nutzen sich nicht ab und stellen somit sicher, dass Ihre Rasur immer gründlich und schnell bleibt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

36

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

02/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hält, was es verspricht

Ich bin zufrieden. Dummerweise hatte ich viel zu lange gewartet, bis ich mich drum kümmerte

Vorteile

Preis-Leitungsverhältnis stimmt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ56/50 Scherköpfe verfasst

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads verfasst

13/09/2016

België

België

bonne qualité

5 étoile si je trouve les têtes pour mon HQ5426 qui n'est pas repris dans la liste de compatibiler

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ56/50 têtes de rasage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ56/50 têtes de rasage verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration