ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktfoto von vorne oben links
  • Produktfoto von vorne
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Produktfoto von vorne oben links
  • Produktfoto von vorne

Eingestellt

Scherköpfe

HQ6/31

4.6

| (18) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

Für eine jederzeit gründliche Rasur

Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln

Alle Vorteile anzeigen

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

Für eine jederzeit gründliche Rasur

  • Lift & Cut

  • 3 Scherköpfe

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Super Lift & Cut-Technologie mit 2-Klingen-System

Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

18

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

05/04/2013

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat ist wieder wie neu.

Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/50 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/50 Scherköpfe verfasst

19/07/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

23/04/2011

Deutschland

Deutschland

mein erster onlinekauf

bin mit Philips-Rasierer sehr zufrieden,benutze schon mehr als 40 jahre diesen Typ darum auch den Ersatz-Scherkopf.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ6/40 Scherköpfe verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration