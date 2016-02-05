Eingestellt
Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.
Das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es an der Hautoberfläche ab.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
3.3
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Verifizierter Käufer
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica verfasst
dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst
BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst