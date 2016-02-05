ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur

Eingestellt

7000 seriesElektrorasierer

HQ7100/16

3.3
| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Präzise und gründliche Rasur
Dieser Rasierer verfügt über das einzigartige Präzisionsschnittsystem mit ultradünnen Scherköpfen mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, dank denen auch kürzere Bartstoppel erfasst werden können.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppel

Präzise und gründliche Rasur

Ausklappbarer Langhaarschneider mit Federmechanismus

Ausklappbarer Langhaarschneider mit Federmechanismus

Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es an der Hautoberfläche ab.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3

05/02/2016

España

España

Verifizierter Käufer

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica verfasst

15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst

16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration