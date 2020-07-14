Eingestellt
Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.
Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
3.8
von 5
17
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Vorteile
Good value,
Nachteile
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Vorteile
Close smooth shave
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Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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