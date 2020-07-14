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  • Präzise und gründliche Rasur
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Eingestellt

7000 seriesElektrorasierer

HQ7120/16

3.8
| (17) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Präzise und gründliche Rasur
Dieser Rasierer verfügt über das einzigartige Präzisionsschnittsystem mit ultradünnen Scherköpfen mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, dank denen auch kürzere Bartstoppel erfasst werden können.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppel

Präzise und gründliche Rasur

Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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3.8

von 5

17

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Vorteile

Good value,

Nachteile

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

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Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver verfasst

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09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Vorteile

Close smooth shave

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26/03/2020

United Kingdom

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Verifizierter Käufer

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

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