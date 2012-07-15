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  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur

Eingestellt

7000 seriesElektrorasierer

HQ7140/16

4
| (21) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Präzise und gründliche Rasur
Dieser Rasierer verfügt über das einzigartige Präzisionsschnittsystem mit ultradünnen Scherköpfen mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, dank denen auch kürzere Bartstoppel erfasst werden können. Der Rasierer ist zudem vollständig abwaschbar.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppel

Präzise und gründliche Rasur

Ausklappbarer Langhaarschneider mit Federmechanismus

Der über die gesamte Breite des Rasierers reichende Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.

Abwaschbarer Rasierer

Der wasserdichte Philips Rasierer kann ganz einfach unter fließendem Wasser abgespült werden.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.0

von 5

21

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
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