Eingestellt
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Der wasserdichte Philips Rasierer kann ganz einfach unter fließendem Wasser abgespült werden.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.0
von 5
21
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver verfasst
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat verfasst