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  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur

Eingestellt

7000 seriesElektrorasierer

HQ7160/16

3.8
| (4) Bewertungen
Präzise und gründliche Rasur
Dieser Rasierer verfügt über das einzigartige Präzisionsschnittsystem mit ultradünnen Scherköpfen mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, dank denen auch kürzere Bartstoppel erfasst werden können. Der Rasierer ist zudem vollständig abwaschbar.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppel

Präzise und gründliche Rasur

Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

Einzeln federnd gelagerte Scherköpfe

Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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3.8

von 5

4

Bewertungen

4
1

02/06/2012

België

België

rasage impeccable

simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique verfasst

22/02/2014

France

France

Toujour fidèle depuis 8 ans !

Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique verfasst

09/10/2011

Nederland

Nederland

prima te hanteren

lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration