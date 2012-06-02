Eingestellt
HQ7160/16
Eine individuelle Anpassung der Scherköpfe Ihres Philips Rasierers an die Haut ermöglicht eine absolut gründliche Rasur.
Der Elektrorasierer verfügt über ultradünne Scherköpfe mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
3.8
von 5
4
Bewertungen
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique verfasst
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique verfasst
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst