Eingestellt
2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Dies garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst
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