ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur
  • Präzise und gründliche Rasur

Eingestellt

7000 seriesElektrorasierer

HQ7290/16

3.8
| (8) Bewertungen
Präzise und gründliche Rasur
Dieser neu entwickelte Philips Rasierer macht alles leicht – er ist gründlich und absolut praktisch. Gründlich: dank der fortschrittlichen Technologie wird eine absolut gründliche Rasur garantiert. Praktisch: einfach unter fließendem Wasser abspülen.
Alle Vorteile anzeigen

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppel

Präzise und gründliche Rasur

Super Lift & Cut-Technologie

Super Lift & Cut-Technologie

Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.

Abwaschbarer Rasierer

Der wasserdichte Philips Rasierer kann ganz einfach unter fließendem Wasser abgespült werden.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

8

Bewertungen

3
1

17/10/2011

France

France

Indispensable

Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst

16/10/2011

France

France

POSITIVE

Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

A 'Close Shave' in the nicest possible way.

A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration