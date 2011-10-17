Eingestellt
HQ7290/16
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Der wasserdichte Philips Rasierer kann ganz einfach unter fließendem Wasser abgespült werden.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
3.8
von 5
8
Bewertungen
PhilPhil
17/10/2011
France
Indispensable
Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst
domi1a64
16/10/2011
France
POSITIVE
Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique verfasst
ChrisP0
09/10/2011
United Kingdom
A 'Close Shave' in the nicest possible way.
A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver verfasst